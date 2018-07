Atlético-MG treina com Luan e Josué entre os titulares

Maicosuel sofreu uma indisposição e Leandro Donizete fez apenas trabalho na academia para se recuperar de uma pancada que levou na panturrilha esquerda, na vitória sobre a Ponte Preta, sábado, em Campinas.

Sem a dupla, Levir Culpi treinou com Luan e Josué, escalando os titulares com Victor; Marcos Rocha, Jemerson, Leonardo Silva e Douglas Santos; Rafael Carioca, Josué, Giovanni Augusto e Luan; Thiago Ribeiro e Lucas Pratto. A formação, contudo, ainda não está confirmada para o jogo contra o Corinthians, sábado, no Itaquerão.

A novidade do dia foi a volta de Dátolo aos trabalhos com bola. Liberado pelo departamento médico, o meia seguiu com as atividades físicas e já esboça o retorno aos treinos no gramado.