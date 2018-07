Atlético-MG treina com Renan Oliveira entre os titulares

Caso a mudança seja confirmada, Renan Oliveira ocupará a vaga de Bernard. O jovem de 18 anos teve a atuação elogiada no duelo do último domingo, contra o Cruzeiro, mas treinou na equipe reserva na manhã desta quarta-feira.

A principal ausência no treino foi o zagueiro Réver, que, assim como na última terça, foi poupado das atividades, por conta de uma pancada recebida no joelho direito. Com dores no local, ele segue como dúvida para o clássico.

Atlético-MG e Cruzeiro decidem o título do Campeonato Mineiro no próximo domingo, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG). A vantagem do empate é atleticana, depois da vitória por 2 a 1 na primeira partida da final.