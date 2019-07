Atlético-MG treina com reservas, mas técnico diz que escalará titulares em Goiás

O técnico Rodrigo Santana comandou um treino na tarde desta sexta-feira, na Cidade do Galo, onde apenas os jogadores considerados reservas da equipe atualmente foram a campo. O treinador, porém, avisou que pretende escalar todos os titulares que estiverem à disposição no confronto do Atlético-MG diante do Goiás, no domingo, às 19 horas, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Embora o time atleticano tenha pela frente o duelo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, na próxima quarta-feira, contra o Botafogo, no estádio Independência, em Belo Horizonte, o comandante quer usar no domingo a mesma base da equipe que derrotou os botafoguenses por 1 a 0 na última quarta, no Rio, pelo confronto de ida do mata-mata.

Santana lembrou que este confronto em Goiás tem um peso relevante para as pretensões do Atlético no Brasileirão e não pode ficar em segundo plano - a equipe hoje ocupa a quarta posição da competição, com 20 pontos, seis atrás do líder Palmeiras. "É um jogo importante para continuarmos ali, próximos da liderança do campeonato. A gente sabe que o jogo de quarta-feira também é muito importante, lembrando que deixamos de somar três pontos aqui, no último jogo do Campeonato Brasileiro, e temos de ir com uma equipe forte para somar pontos fora de casa, o que é sempre importante. Então, se der para trazer a vitória, melhor, mas, no mínimo, um ponto a gente tem de buscar", ressaltou o treinador, em entrevista coletiva.

#Galo treina para manter o embalo fora de casa! pic.twitter.com/3Ysc5hlFKI — Atlético (@Atletico) July 26, 2019

Ele evitou adiantar a escalação atleticana para domingo, até pelo fato de que ainda espera pelo processo de reabilitação física dos jogadores que foram titulares contra o Botafogo para poder definir a formação que irá encarar o Goiás. Apenas o volante Jair e o lateral-esquerdo Fábio Santos, hoje os mais desgastados depois da partida do meio de semana, deverão ficar fora da equipe titular em Goiânia.

"Hoje, eles (todos os titulares que pegaram o Botafogo) ainda farão um trabalho de recuperação, vamos reunir com a fisiologia, os médicos e a preparação física para definir quem terá condição. Mas a minha ideia é mantê-los para jogar, domingo, com a mesma equipe que enfrentou o Botafogo", informou Santana.

Assim, uma provável escalação contra o Goiás deverá contar com Cleiton; Patric, Réver, Igor Rabello e Lucas Hernández; Ramón Martínez (Zé Welison); Chará, Elias, Vinícius e Otero; Alerrandro (Papagaio). Ricardo Oliveira, que foi muito mal no duelo de ida com os botafoguenses na Sul-Americana, deverá figurar como opção de banco em Goiânia.

Na briga por um lugar na equipe que enfrentará o Goiás, Papagaio exibiu ansiedade nesta sexta-feira com a possibilidade de poder iniciar o jogo de domingo. "É importante, faz muito tempo que não inicio como titular, minha última partida nessa condição foi no Sul-Americano (Sub-20, pela seleção brasileira), no qual acabei machucando. Acima de tudo, (é importante) ter minutos jogados, ritmo de jogo e ajudar. Meu principal objetivo é ajudar a todos", destacou o atacante, também em entrevista coletiva.

O jogador ainda recordou que já atuou pela equipe nacional de base no palco do confronto deste domingo. "Já joguei no Serra Dourada pela seleção brasileira. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, o Goiás não vem tendo bons resultados nos últimos jogos do Brasileiro. Eles têm um jogo a menos, esse jogo com a gente é essencial para eles, pois, quando igualarem o número de jogos, quem sabe não estarão figurando na parte de cima da tabela", enfatizou.