Atlético-MG treina e esboça time para jogos na China O técnico Levir Culpi comandou nesta sexta-feira o segundo treino do Atlético-MG na excursão à China. No estádio Ninho da Fênix, o treinador esboçou a equipe que será titular nos três amistosos que fará em solo chinês, contra Guizhou Renhe em Taiyuan, domingo, Jiangsu Shuntian, em Nantong, quarta-feira, e Guangzhou Evergrande, em Nanning, no dia 28.