Atlético-MG treina em Goiânia, antes de retornar a BH, para enfrentar o Bahia

Os jogadores do Atlético Mineiro iniciaram nesta segunda-feira, ainda em Goiânia - onde venceram o Atlético Goianiense por 2 a 1, de virada, no último domingo -, a preparação para a partida contra o Bahia, nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os atletas que iniciaram o jogo contra os goianos realizaram atividades físicas na academia de musculação do hotel onde que a delegação atleticana se hospedou em Goiânia. O retorno do time mineiro a Belo Horizonte aconteceria ainda nesta segunda-feira.

O lateral-esquerdo Danilo - que vinha sendo pouco aproveitado pelo técnico Roger Machado - foi emprestado, nesta segunda-feira, para a Ponte Preta até julho do ano que vem. A notícia já foi confirmada pelo clube de Campinas (SP), onde o jogador, de 25 anos, é aguardado nesta terça para a realização de exames médicos.

Com 20 pontos em 14 rodadas disputadas até agora, o Atlético Mineiro ocupa apenas uma posição intermediária na tabela de classificação do Brasileirão. O time atleticano precisa da vitória contra os baianos para voltar ao G6, grupo dos seis clubes que asseguram vaga na próxima edição da Copa Libertadores.