Atlético-MG treina na praia antes de viagem para Belo Horizonte

O cenário pode até ser considerado o ideal para um descanso, mas nem por isso a manhã desta segunda-feira foi de folga para os jogadores do Atlético Mineiro. Afinal, os jogadores que não participaram da derrota por 2 a 1 para o Sport, domingo, na Ilha do Retiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, estiveram na praia de Boa Viagem, no Recife, onde realizaram um leve treino.

Com o grupo dividido, os jogadores que entraram em campo ficaram no hotel, onde fizeram trabalhos regenerativos. E ainda nesta segunda-feira, às 16 horas, a delegação atleticana embarca para Belo Horizonte, sendo liberada em seguida. Afinal, a terça-feira será de folga, com a reapresentação marcada para as 15h30 da quarta-feira na Cidade do Galo.

Enquanto isso, a expectativa é para que os dirigentes atleticanos se reúnam com o ex-jogador e empresário Assis com a intenção de definir o futuro de Ronaldinho Gaúcho. Em 11º lugar no Campeonato Brasileiro, com 15 pontos, o Atlético-MG volta a entrar em campo no próximo domingo, quando vai receber o Atlético Paranaense, no Independência, pela 13ª rodada.