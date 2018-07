Atlético-MG treina na Venezuela antes de volta ao Brasil

BARINAS - Os reservas do Atlético Mineiro na vitoriosa estreia na Copa Libertadores não tiveram descanso nesta quarta-feira. Os jogadores que não foram titulares no triunfo por 1 a 0 sobre o venezuelano Zamora, em Barinas, nesta terça-feira, treinaram antes do retorno da delegação ao Brasil.

Nesta quarta-feira, em um campo anexo ao hotel onde o Atlético-MG se hospedou em Barinas, os jogadores realizaram trabalhos físicos e técnicos, sob o comando e supervisão do técnico Paulo Autuori.

Após a viagem de volta ao Brasil, os jogadores voltarão a treinar nesta sexta-feira, às 17 horas, na Cidade do Galo, intensificando o trabalho de preparação para o clássico com o Cruzeiro, domingo, no Independência, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro.

Se começou bem a defesa do título da Libertadores, o Atlético-MG faz campanha irregular no início do torneio estadual e está apenas em sétimo lugar, com quatro pontos somados em quatro partidas.