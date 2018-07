Atlético-MG treina no CT do Náutico e mantém dúvida para jogo com o Sport

O Atlético Mineiro encerrou neste sábado a preparação para o duelo com o Sport sem uma indicação sobre qual será a escalação que vai iniciar o compromisso válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A dúvida do técnico Oswaldo de Oliveira envolve a definição do substituto do atacante Robinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

+ Atlético-MG divulga relacionados sem Robinho e com volta de Elias

Já no Recife, o grupo do Atlético-MG treinou no CT do Náutico. E Oswaldo aproveitou a última atividade antes do confronto com o Sport para realizar trabalhos técnicos e táticos, com treino de jogadas ensaiadas e de bola parada.

O substituto de Robinho, porém, ainda está indefinido. Se quiser manter o esquema tático desse início de passagem pelo Atlético-MG, Oswaldo vai promover a entrada do venezuelano Otero. A outra opção é escalar um time mais defensivo, com três volantes. Nesse caso, além de promover a volta de Elias, livre de suspensão, o treinasor manteria Roger Bernardo entre os titulares.

Com essa dúvida, o Atlético-MG deve entrar em campo para encarar o Sport com a seguinte formação: Victor; Marcos Rocha, Felipe Santana, Gabriel e Fábio Santos; Roger Bernardo (Otero), Adilson e Elias; Valdívia, Fred e Cazares.

Com 37 pontos, o Atlético-MG pode entrar na zona de classificação para a Libertadores neste domingo. Isso ocorrerá se o time vencer o Sport e o Flamengo perder para a Chapecoense na Arena Condá.