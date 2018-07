Atlético-MG treina no Independência e Marcelo esboça escalação para quinta

O Atlético-MG deu sequência neste sábado à preparação para o importante confronto diante do líder Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Por conta da seleção brasileira, que está ocupando a Cidade do Galo, os comandados de Marcelo Oliveira trabalharam no Independência e realizaram um movimentado coletivo.

Com aquele que é considerado um dos principais centros de treinamento do Brasil, o Atlético-MG voltou a utilizar o Independência para treino apenas pela primeira vez nos últimos três anos. O motivo foi nobre, uma vez que cedeu a Cidade do Galo para a seleção iniciar sua preparação para encarar o Peru pelas Eliminatórias.

Neste sábado, Marcelo comandou um coletivo no estádio e esboçou a equipe que levará a campo na quinta-feira que vem, ainda que repleta de desfalques. Ele escalou o Atlético-MG com: Victor; Carlos César, Gabriel, Jesiel e Leonan; Júnior Urso, Leandro Donizete, Maicosuel e Luan; Robinho e Fred.

Por mais que o desenho tático deva permanecer o mesmo para a partida, as peças deverão ser outras. Isso porque o Atlético-MG tem cinco jogadores servindo suas seleções: Fábio Santos (Brasil), Otero (Venezuela), Lucas Pratto (Argentina), Erazo e Cazares (Equador). Destes, Fábio Santos e Erazo são titulares absolutos, mas Otero e Cazares também podem aparecer na equipe.

Com 60 pontos, o Atlético-MG é o quarto colocado, vem de má fase no Brasileirão e precisa da vitória para voltar a brigar entre os três primeiros. Se conseguir o resultado positivo, também pode complicar o Palmeiras, líder isolado da competição com 70 pontos.