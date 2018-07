Atlético-MG treina no Rio antes de retorno a Belo Horizonte

O Atlético Mineiro aproveitou a estada no Rio de Janeiro, nesta manhã de segunda-feira, para começar lá mesmo a preparação para o jogo contra o Santos, que será disputado na quarta, no Independência, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time mineiro fez apenas trabalho físico e regenerativo no hotel em que estava hospedado, após o empate por 1 a 1 com o Botafogo, domingo, no Engenhão. A delegação atleticana deixa o Rio na tarde desta segunda, rumo a Belo Horizonte.

Nesta terça, no período da tarde, o time retomará os trabalhos, já em casa, para o confronto de quarta, na capital mineira. O treino está marcado para as 15h30. E o jogo de quarta será as 19h30.

Um dos destaques do duelo de domingo, o jovem zagueiro Bremer já pensa em ganhar nova chance entre os titulares. Revelado na base atleticana, ele fez parte de quatro dos últimos cinco jogos da equipe profissional.

"Vou manter os pés no chão e continuar firme, com humildade, trabalhando forte para continuar jogando. Temos uma sequência intensa de jogos importantes pela frente e vamos precisar de todos os jogadores bem para seguir firme na temporada", diz o jogador de apenas 20 anos.