Atlético-MG treina no Rio antes de viagem para Caxias do Sul

Após ser derrotado pelo Botafogo no Rio de Janeiro, o Atlético Mineiro treinou nesta segunda-feira na capital fluminense antes de viajar para Caxias do Sul (RS), onde enfrentará o Juventude, na quarta, pela Copa do Brasil. O duelo de volta (o Atlético venceu na ida por 1 a 0) dá vaga na semifinal.

A preparação para este confronto decisivo teve início nesta manhã. O time treinou no campo do Exército, no bairro da Urca. Somente os reservas e aqueles que não jogaram os 90 minutos no domingo treinaram com bola. Os titulares fizeram apenas trabalho regenerativo antes da viagem para o Rio Grande do Sul.

Na terça, o técnico Marcelo Oliveira vai começar a formar o time para o duelo de quarta na tarde desta terça, no CT do Grêmio, em Porto Alegre. O treinador precisará fazer ao menos duas mudanças na equipe.

O atacante Fred não pode defender o Atlético na Copa do Brasil por já ter vestido a camisa do Fluminense na competição. E o lateral Carlos César vai cumprir suspensão. Lucas Pratto e Patric são os fortes candidatos e entrarem no time nestas respectivas posições.

Depois do treino em Porto Alegre, a delegação atleticana seguirá para Caxias do Sul, na noite de terça. Na quarta, o Atlético vai jogar por um empate para se garantir na semifinal da Copa do Brasil.