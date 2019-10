Atlético-MG usa vitória sobre o Santos como inspiração para bater a ameaçada Chapecoense

Com apenas uma vitória nas últimas seis rodadas do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG precisa urgentemente engatar uma sequência de bons resultados para se tornar candidato real a uma vaga na Copa Libertadores. A começar pela partida contra a Chapecoense, nesta quarta-feira, às 19h15, no Independência.

Para vencer a equipe de Chapecó, os atleticanos vão usar como inspiração justamente a única vitória conquistada neste mês: 2 a 0 sobre o Santos, também no Independência, pela 27.ª rodada. Naquela ocasião, o time comandado por Vagner Mancini dominou sem problemas uma das melhores equipes do campeonato.

"Em um time grande como o Atlético, a gente sabe que cada jogo tem de ser encarado como uma decisão. E nós vamos tentar fazer o que fizemos contra o Santos: toda hora buscando o gol. É começar o jogo já fazendo a bola longa, procurando o gol desde o primeiro minuto", disse o meia Nathan.

Mancini, que contra a Chapecoense fará seu quarto jogo como treinador do Atlético, vai contar no Independência com a volta do meio-campista Elias, que não participou da derrota por 2 a 0 para o São Paulo, no domingo, porque estava suspenso. Ele vai entrar na vaga de Vinícius.

Décimo segundo colocado do Brasileirão, o Atlético está dez pontos atrás do Corinthians, sexto na classificação - os seis primeiros se classificarão para a Libertadores. Em caso de vitória sobre a Chapecoense, o time poderá ganhar duas posições, desde que Vasco e Goiás percam na rodada.

Chape tem esperança de se manter na elite

Todos na Chapecoense sabem que a situação é bastante complicada, mas prometem não desistir enquanto houver chance de escapar do rebaixamento. Por isso, só a vitória interessa nesta quarta-feira, diante do Atlético-MG. A sequência de 13 jogos sem vitória fez a equipe catarinense despencar na tabela de classificação, aparecendo agora na penúltima colocação, com 18 pontos, 12 a menos do que o Fluminense, primeiro clube fora da zona de rebaixamento.

O Independência traz boas lembranças para o time catarinense, porque foi nela onde conquistou a única vitória como visitante no Brasileirão - em 26 de maio, a Chapecoense ganhou do Cruzeiro, por 2 a 1. Satisfeito com o comportamento do time no empate diante do Fluminense, por 1 a 1, no último sábado, no Rio, o técnico Marquinhos Santos deve realizar apenas duas mudanças entre os titulares.

Livre após cumprir suspensão, o zagueiro e capitão Douglas retorna no lugar de Maurício Ramos. Por outro lado, o goleiro João Ricardo foi vetado pelo departamento médico com dores no músculo adutor da perna direita e será substituído por Tiepo ."Temos que ter um discurso realista. A cada rodada vai ficando mais difícil, mas a matemática ainda nos permite sonhar. Temos que continuar trabalhando e encarar cada jogo como uma final. A próxima é o Atlético-MG", disse o treinador, que tem quatro empates e cinco derrotas no comando do time, desde que chegou do Juventude.