Atlético-MG vacila na temporada após começar ano cotado como favorito

Assim como Palmeiras e São Paulo, outros clubes também erraram no planejamento nesta temporada. Alguns ainda tentam acertar. Outros já jogaram a toalha. O último mês, por exemplo, foi melancólico para as pretensões do Atlético-MG. O time alvinegro dono de um elenco formado por jogadores como Fred e Robinho passou por roteiro parecido ao do Palmeiras. Caiu nas quartas de final da Copa do Brasil e passou pelo vexame de ser eliminado na Copa Libertadores dentro do Mineirão frente ao Jorge Wilstermann, rival da Bolívia.

Apesar do título estadual, o clube admite ter se frustrado com as falhas no planejamento da temporada. A principal delas foi a demissão do técnico Roger Machado, em julho. Rogério Micale assumiu o posto e nada mudou. Experiente em categorias de base, o comandante do ouro olímpico da seleção no Rio ganhou a primeira chance de dirigir uma equipe profissional.

O Atlético-MG ainda sofreu com a chefia do futebol. Após a morte de Eduardo Maluf, a diretor promoveu equivocadamente o responsável pela base, André Figueiredo. Mas sua gestão durou pouco. Na sexta, Domenico Behring, ex-diretor de comunicação, assumiu a pasta interinamente até o fim do ano.

De volta à elite do futebol nacional, o Vasco é outra clube que se perdeu na temporada. O presidente Eurico Miranda foi o responsável por ter criado grandes expectativas no torcedor, ao prometer brigar por títulos e formar um time eficiente. Errou em tudo. O Vasco ronda a zona da degola e luta contra a interdição de São Januário. No primeiro semestre, a equipe ficou fora da final do Estadual e foi eliminado pelo Vitória na terceira fase da Copa do Brasil. Zé Ricardo é o mais novo técnico.