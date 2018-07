Atlético-MG vai ao Morumbi em busca da Sul-Americana Depois de uma campanha sofrível em boa parte do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG pode encerrar sua participação na competição com um resultado que nem o mais otimista torcedor alvinegro esperaria há algumas semanas. Afinal, além de confirmar a permanência na série A depois de passar praticamente todo o returno com a guilhotina do rebaixamento no pescoço, o time mineiro ainda tem chance de encerrar o torneio classificado para a Copa Sul-Americana de 2011.