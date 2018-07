Atlético-MG vai para o tudo ou nada contra o Newell´s

Se o Atlético vencer por 2 a 0, a decisão da vaga ocorrerá nos pênaltis. Qualquer outra vitória atleticana por dois gols de diferença vai classificar o Newell?s para a final.

A fé da torcida atleticana no Independência é infinita. Ela acredita mais no estádio do que em sua própria equipe, aliás. Desde que o "alçapão" foi reinaugurado, no primeiro semestre do ano passado, o Atlético não perdeu nenhuma vez lá, fazendo sempre ótimo proveito da enorme pressão que os torcedores exercem sobre os adversários. É muito provável que, no ritmo das arquibancadas, o time mineiro parta para cima dos argentinos desde o minuto inicial, buscando abrir o placar o mais rápido possível.

"Amanhã (quarta) é ir para cima desde o primeiro minuto, dentro de campo e fora", confirmou Ronaldinho Gaúcho, o astro da companhia atleticana. "É ter calma no final do jogo. Temos de ir para cima com tudo nos 90 minutos".

A partida contra o Newell?s será muito especial para Ronaldinho Gaúcho, que jamais conquistou a Libertadores. Adorado pela torcida do Atlético, ele sabe que poderá começar a ser questionado em Belo Horizonte se falhar na missão de levar o time ao título. O craque não jogou bem na primeira partida contra o Newell?s, nem no confronto contra o Tijuana, pelas quartas de final - aquele em que o Atlético só não foi morto no Horto porque Victor defendeu um pênalti cobrado pela equipe mexicana no último minuto da partida de volta, no Independência.

O Atlético jogará praticamente completo nesta quarta. O único desfalque será o zagueiro Rever, que está suspenso por ter sido expulso depois do fim da partida contra o Tijuana. O zagueiro Leonardo Silva e o volante Leandro Donizete, que não jogaram na Argentina por causa de problemas físicos, estão recuperados e vão atuar.

Nesta terça, o Atlético fez o último treino antes da partida decisiva. No fim da atividade, o técnico Cuca colocou seus jogadores para treinar pênaltis. Preocupado em não dar nenhuma munição a Gerardo Martino, o competente treinador do Newell?s, Cuca proibiu a imprensa de filmar o treino e até mesmo de anotar o desempenho dos jogadores nas cobranças de pênaltis. Pode parecer exagero, mas ele sabe que o jogo desta quarta terá peso fundamental em sua carreira.