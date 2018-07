Atlético-MG vai para o tudo ou nada em BH para avançar na Copa Libertadores

BELO HORIZONTE - A torcida do Atlético-MG adora cantar que quem cai no Horto, bairro de Belo Horizonte em que está localizado o Estádio Independência, está morto. Pois nesta quarta o time alvinegro terá de fazer muita força para não ser ele a morrer em sua própria casa. Uma semana depois de perder para o Newell’s Old Boys por 2 a 0, na Argentina, o Atlético precisa derrotar a equipe de Rosário por três gols de diferença para pela primeira vez em sua história alcançar a final da Libertadores da América.

Se o Atlético vencer por 2 a 0, a decisão da vaga ocorrerá nos pênaltis. Qualquer outra vitória atleticana por dois gols de diferença vai classificar o Newell’s para a final.

A fé da torcida atleticana no Independência é infinita. Ela acredita mais no estádio do que em sua própria equipe, aliás. Desde que o "alçapão" foi reinaugurado, no primeiro semestre do ano passado, o Atlético não perdeu nenhuma vez lá, fazendo sempre ótimo proveito da enorme pressão que os torcedores exercem sobre os adversários. É muito provável que, no ritmo das arquibancadas, o time mineiro parta furiosamente em busca do primeiro gol.

"Temos de ir para cima desde o primeiro minuto, dentro de campo e fora", confirmou Ronaldinho Gaúcho. "É ter calma no final do jogo. Temos de ir para cima com tudo nos 90 minutos."

A partida contra o Newell’s será muito especial para Ronaldinho, que jamais conquistou a Libertadores. Adorado pela torcida do Atlético, ele sabe que poderá começar a ser questionado em Belo Horizonte se falhar na missão de levar o time ao título. O craque não jogou bem na primeira partida contra o Newell’s, nem no confronto com o Tijuana, pelas quartas de final – aquele em que o Atlético só não foi morto no Horto porque Victor defendeu um pênalti cobrado pela equipe mexicana no último minuto da partida de volta.

O Atlético jogará praticamente completo. O único desfalque será o zagueiro Rever, que está suspenso. O zagueiro Leonardo Silva e o volante Leandro Donizete, que não jogaram na Argentina por causa de problemas físicos, vão atuar.

Na terça-feira, o Atlético fez o último treino antes da partida. No fim da atividade, Cuca colocou seus jogadores para treinar pênaltis. Preocupado em não dar nenhuma munição a Gerardo Martino, treinador do Newell’s, Cuca proibiu a imprensa de filmar o treino e até de anotar o desempenho dos jogadores nas cobranças de pênaltis.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X NEWELL'S OLD BOYS

ATLÉTICO-MG - Victor, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gilberto Silva, Richarlyson, Pierre, Lenadro Donizete, Ronaldinho, Diego Tardelli, Jô, Bernard. Técnico: Cuca

NEWELL'S OLD BOYS - Guzmán, Cáceres, Verigini, Heinze, Casco, Bernardi, Mateo, Cruzado, Figueroa, Scocco, Maxi Rodríguez. Técnico: Geraldo Martino

JUIZ - Roberto Silveira (Uruguai)

LOCAL - Estádio Independência, Belo Horizonte

HORÁRIO - 21h50