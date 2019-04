Atlético-MG vê tabela difícil e aponta obrigação de vitória sobre o Avaí

Em crise após cair para o Cruzeiro na final do torneio estadual e ser eliminado com uma rodada de antecedência na fase de grupos da Copa Libertadores, o Atlético Mineiro inicia neste sábado a sua trajetória no Campeonato Brasileiro diante do Avaí, no Independência. E o técnico interino Rodrigo Santana já está preocupado.

Em entrevista coletiva na Cidade do Galo, nesta sexta-feira, o treinador apontou que o time terá uma dura sequência no Brasileirão. Afinal, após a estreia, vai encarar Vasco e Ceará como visitante. Além disso, depois vai à Venezuela se despedir da Libertadores em confronto com Zamora, encarando na sequência Palmeiras e Flamengo, ambos candidatos ao título nacional, como mandante. Por isso, ressaltou a importância de o Atlético-MG não tropeçar contra o Avaí.

"Fazer o resultado dentro de casa é fundamental porque, depois, a gente sai para dois jogos difíceis fora de casa e, no retorno, enfrentaremos dois fortes candidatos ao título, tendo uma viagem desgastante no meio de semana para a Venezuela. Então, é fundamental a gente pegar o que aconteceu de bom no início do ano, virar a chave, focar em uma nova competição, uma nova vida, uma nova fase, para fazer os três pontos e fazer um bom jogo", comentou.

O Avaí conseguiu o acesso à elite no ano passado, mas o Atlético-MG não crê em um jogo fácil, tanto que o seu treinador lembrou que o adversário foi campeão catarinense no último fim de semana. "A gente sabe que o adversário também é difícil, foi campeão estadual, vem forte e embalado, mas a gente precisa do resultado dentro de casa", completou Rodrigo Santana.

Como Réver, Igor Rabello e Cazares seguem lesionados, a principal novidade na escalação do Atlético-MG deve ser Geuvânio, que não está inscrito na Libertadores. Assim, o time deve atuar neste sábado com: Victor; Guga, Leonardo Silva, Iago Maidana e Fábio Santos; Adilson, Elias e Luan; Chará, Ricardo Oliveira e Geuvânio.