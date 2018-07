Atlético-MG vence a terceira seguida ao superar o Vitória fora de casa

SALVADOR - O Atlético-MG bateu o Vitória por 3 a 2, nesta quinta-feira, em Feira de Santana (BA), chegou ao terceiro triunfo consecutivo e avançou para a sétima posição no Campeonato Brasileiro, com 10 pontos. Os gols da equipe mineira foram marcados por Dátolo, Réver e Alemão (contra). Dinei e Willie descontaram para o Vitória, que com apenas cinco pontos caiu para a 15.ª colocação.

Apesar do gramado irregular e pesado do estádio Joia da Princesa, as equipes fizeram um jogo movimentado. Com forte marcação e saídas rápidas de contra-ataque, o Atlético começou arrasador. E abriu o placar logo aos 12 minutos. Lançado pela esquerda, o lateral Emerson Conceição cruzou na cabeça de Dátolo, que, sozinho, só teve o trabalho de desviar do goleiro Wilson. Quatro minutos depois, o time mineiro ampliou. Dátolo cobrou escanteio pela esquerda e a bola acabou batendo no zagueiro Alemão, do Vitória, e entrando no gol.

Com a vantagem, o Atlético reforçou a estratégia inicial, não deixou o Vitória jogar e ainda levou perigo ao gol de Wilson, mas pecou na finalização. O time baiano, por outro lado, teve apenas uma chance real para marcar no primeiro tempo, em uma jogada de velocidade pela direita. O atacante Souza, porém, não conseguiu alcançar a bola cruzada pelo lateral-direito Ayrton.

O time baiano voltou melhor no segundo tempo e, apenas nos primeiros cinco minutos, desperdiçou duas boas oportunidades. O Atlético, porém, conseguiu ampliar, aos 17. Dátolo cobrou falta na lateral direita e achou Réver atrás da linha da zaga. O zagueiro cabeceou sem chance de defesa para Wilson.

A resposta do Vitória, porém, foi rápida, e teve a participação de dois jogadores que haviam acabado de entrar em campo. Aos 19 minutos, Willie, que substituiu Marquinhos, avançou pela lateral direita e cruzou. O zagueiro Edcarlos não conseguiu afastar e a bola sobrou para Dinei, substituto de Souza, deslocar do goleiro Giovanni com categoria.

Nos minutos finais, o Vitória aproveitou o cansaço dos jogadores da equipe mineira para pressionar. E conseguiu mais um gol, aos 44 minutos, com um belo chute de Willie, completando cruzamento de Ayrton. Não houve tempo, porém, para o time baiano buscar o empate.

Na próxima rodada, o Atlético recebe o Criciúma em Ipatinga (MG), neste domingo, às 18h30. No mesmo horário, o Vitória enfrenta o Botafogo, em Macaé (RJ).

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 2 x 3 ATLÉTICO-MG

VITÓRIA - Wilson; Ayrton, Alemão, Luiz Gustavo e Danilo Tarracha (Euller); Neto Coruja, Josa e Léo Costa; Marquinhos (Willie), Caio e Souza (Dinei). Técnico: Carlos Amadeu (interino).

ATLÉTICO-MG - Giovanni; Alex Silva, Edcarlos, Réver e Emerson Conceição; Pierre (Josué), Leandro Donizete e Dátolo (Rosinei); Marion (Carlos), Fernandinho e André. Técnico: Levir Culpi.

GOLS - Dátolo, aos 12, e Alemão (contra), aos 16 minutos do primeiro tempo; Réver, aos 17, Dinei, aos 19, e Willie, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ayrton e Alemão (Vitória); Marion e Pierre (Atlético-MG).

ÁRBITRO - Vinicius Furlan (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana (BA).