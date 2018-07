Atlético-MG vence América-MG e deixa zona do rebaixamento do Brasileirão

SETE LAGOAS - No clássico dos "desesperados", o Atlético-MG afugentou a crise e venceu o América-MG por 2 a 0, neste domingo, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, e saiu da zona de rebaixamento, pulando da 17.ª para a 13.ª posição, com 11 pontos. Os gols foram marcados por Jônatas Obina, que estreou como titular, e Neto Berola. O América continua em 18.º lugar, com seis pontos e apenas uma vitória no torneio.

O técnico atleticano Dorival Júnior optou por uma formação no esquema 3-5-2, com Richarlyson como terceiro zagueiro, e o time mostrou mais disposição e poder ofensivo para espantar a má situação - sofreu três goleadas nos últimos três jogos e não vencia há seis partidas. Além de maior posse de bola, o Atlético-MG finalizou mais vezes, desperdiçando algumas chances. Logo aos 5 minutos, já tinha mandado uma bola na trave com o lateral Patric. Depois de ser contratado junto ao América de Teófilo Otoni, Obina teve sua primeira chance como titular, abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo e saiu aplaudido pela torcida.

Na etapa inicial, o América optou por jogar fechado tentando explorar a velocidade de Alessandro nos contra-ataques, mas, sozinho na frente, ele não conseguiu furar o bloqueio atleticano, levando perigo apenas aos 42 minutos, em um chute do atacante americano que culminou na defesa do goleiro Giovanni. Já o Atlético-MG teve quatro chances claras de gol nos primeiros 20 minutos.

No segundo tempo, o América deu a impressão de entrar mais solto buscando o empate e levou perigo nos primeiros minutos com boa movimentação do atacante Fábio Júnior, cabendo ao Atlético apelar para os contra-ataques.

Mas, o gol de Berola, aos 24 minutos, esfriou as pretensões do América. O treinador Mauro Fernandes ainda tentou ser mais ofensivo colocando o atacante Kempes, o que deixou a equipe com três atacantes. Mas, minutos depois, tirou Fábio Júnior e colocou o meia Netinho, mantendo o mesmo esquema do início do jogo.

No final da partida, demonstrando satisfação com o placar, Dorival Júnior recuou o time do Atlético, tirando o meia Daniel Carvalho e colocando o volante Gilberto e substituindo Caio por Giovanni. Nos contra-ataques, o Atlético ainda levou perigo, mas esbarrou nas defesa do goleiro Flávio, que evitou um placar maior.

Antes de descerem para o vestiário no intervalo, os jogadores do Atlético se reuniram no meio de campo e saíram sem falar com a imprensa. Apenas deram entrevistas ao final da partida, o que foi combinado entre eles para amenizar o clima que estava pesado com o fraco desempenho da equipe. Richarlyson desfalca o time na próxima partida contra o Santos, no próximo sábado, por ter levado o terceiro cartão amarelo.

Antes do jogo houve polêmica. O América, mesmo como mandante, ficou insatisfeito com o posicionamento de sua torcida dentro do estádio, além de uma diferença no preço dos ingressos. A situação foi resolvida uma hora antes de a partida começar.

ATLÉTICO-MG - 2 - Giovanni: Patric, Réver, Leonardo Silva e Guilherme Santos; Richarlyson, Serginho, Caio (Giovanni Augusto) e Daniel Carvalho (Gilberto); Jônatas Obina e Magno Alves (Neto Berola). Técnico: Dorival Júnior.

AMÉRICA-MG - 0 - Flávio; Sheslon, Anderson, Gabriel Santos e Gilson; Dudu, Amaral, Rodriguinho (Kempes) e Fabrício (Luciano); Alessandro e Fábio Júnior (Netinho). Técnico: Mauro Fernandes.

Gols: Jônatas Obina, aos 33 minutos do primeiro tempo, e Neto Berola, aos 24 do segundo; Árbitro: Antônio Schneider (RJ); Cartões Amarelos - Richarlyson, Jônatas Obina, Daniel Carvalho e Caio (Atlético-MG); Amaral, Dudu e Gilson (América-MG); Público - 7.379 pagantes; Renda - R$ 68.875,00; Local - Estádio Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG).