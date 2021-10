Atlético-MG vence Ceará e amplia vantagem na liderança e série invicta

Com dois gols de Hulk e um de Diego Costa, o Atlético-MG venceu o Ceará por 3 a 1, no estádio do Mineirão, no fim da tarde deste sábado. Gabriel Lacerda, já nos acréscimos, descontou para os visitantes. O jogo foi válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro e o time mineiro chega a 17 jogos de invencibilidade no torneio. Já o Ceará volta a perder após três rodadas (dois empates e uma vitória).

Líder isolado, o Atlético-MG se recupera do empate diante da lanterna Chapecoense na última partida e chega a 53 pontos com mais esta vitória, podendo abrir ainda mais vantagem para Flamengo e Palmeiras, que têm 39 pontos cada e ainda jogam na rodada. O Ceará, por sua vez, permanece com 29 pontos, na 13ª colocação.

O jogo começou com o Atlético atacando e o Ceará se defendendo, cenário que durou cerca de 30 minutos. O time da casa chegou a ter um pênalti marcado a seu favor, mas o árbitro voltou atrás, com auxílio do VAR. A primeira finalização do Ceará no jogo aconteceu em uma ótima chance no minuto 30, quando Everson fez grande defesa em chute de primeira de Vina.

Logo no lance seguinte, o time mineiro partiu em contra-ataque rápido e fez 1 a 0. Jair mandou grande lançamento para Hulk partir em velocidade e chutar forte para abrir o placar. Por conta da reclamação acintosa que fez pedindo uma falta no lance do gol, o técnico Tiago Nunes, do Ceará, foi expulso.

O duelo seguiu agitado até o intervalo e os dois times tiveram chances perigosas de gol, que foi acontecer mesmo nos acréscimos, aos 54 minutos. Depois de drible desconcertante de letra do Zaracho, Jair recebeu na área para fazer o pivô e foi derrubado por Messias. O juiz marcou pênalti e, na cobrança, Hulk deslocou o goleiro para fazer o seu segundo gol no jogo e o 10º na competição.

Na volta para o segundo tempo, o Atlético-MG começou assustando em duas boas chegadas e, quando o Ceará respondeu, Everson foi muito bem novamente. O time mandante seguiu dominando, mas o ritmo do jogo diminuiu.

Na reta final, Nacho Fernández e Diego Costa, que haviam entrado no decorrer do jogo, trabalharam juntos para fazer 3 a 0. O argentino fez jogada na linha de fundo e cruzou para o atacante, que está voltando de lesão, marcar o terceiro. Ainda deu tempo do Ceará diminuir nos acréscimos, aos 48 minutos, com Gabriel Lacerda pegando sobra do escanteio e cabeceando cara a cara com Everson.

O Atlético-MG enfrentará o Santos na próxima quarta-feira, às 19h00, novamente no Mineirão. O jogo será válido pela 26ª rodada, na qual o Ceará visita o São Paulo, no estádio do Morumbi. O jogo está marcado para quinta-feira, às 19h.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG 3 x 1 CEARÁ

ATLÉTICO-MG - Everson; Guga, Nathan Silva, Réver e Dodô; Jair (Sasha), Allan, Zaracho (Calebe) e Dylan Borrero (Diego Costa); Keno (Nacho Fernández) e Hulk (Tchê Tchê). Técnico: Cuca.

CEARÁ - Richard; Igor, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Geovane (Gabriel Lacerda), Lima (Pedro Naressi) e Vina (Gabriel Santos); Cléber (Mendonza) e Airton (Rick). Técnico: Tiago Nunes.

GOLS - Hulk, aos 31 e aos 54 minutos do primeiro tempo. Diego Costa, aos 43, e Gabriel Lacerda, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Geovane, Messias, Jair e Bruno Pacheco.

CARTÃO VERMELHO - Tiago Nunes.

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

RENDA - R$ 468.706,00.

PÚBLICO - 10.265 pagantes.

LOCAL - Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG).