Atlético-MG vence clássico contra América e fica perto da final

BELO HORIZONTE - O Atlético-MG deu neste domingo um grande passo para se classificar à final do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro. Na Arena do Jacaré com um público muito pequeno, o time alvinegro venceu de virada o clássico contra o América-MG por 3 a 1 e agora pode até perder por dois gols de diferença no próximo sábado, no mesmo local, para chegar à decisão.

Na outra chave semifinal, só uma grande zebra, talvez a maior da história do futebol mineiro, tira o Cruzeiro da final, uma vez que o time celeste pode perder do América de Teófilo Otoni por até sete gols de diferença no jogo de volta, graças à goleada por 8 a 1 na partida de ida, no sábado.

No clássico deste domingo, foi o América-MG que começou melhor, abrindo o placar aos 22 minutos. Gabriel, de cabeça, marcou. O empate veio somente no último lance do primeiro tempo. Patric recebeu pela direita da área, cortou o marcador e bateu firme para deixar tudo igual.

A virada do Atlético-MG aconteceu aos 11 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio, a bola foi desviada no meio do caminho e sobrou para Neto Berola. O atacante, que entrou ainda no primeiro tempo no lugar de Ricardo Bueno à pedido da torcida, não desperdiçou a chance e balançou as redes. O placar foi definido aos 24, com Serginho.