Atlético-MG vence com gol contra e garante classificação na Libertadores

LA PAZ - Responsável por grandes apresentações nesta Copa Libertadores, o Atlético Mineiro também contou com a sorte para vencer mais uma, na noite desta quarta-feira. Um gol contra aos 37 minutos do segundo tempo garantiu ao time do técnico Cuca a vitória sobre o The Strongest, por 2 a 1, na Bolívia, e a classificação antecipada para as oitavas de final.

De quebra, o time alcançou a melhor campanha desta edição da Libertadores e a liderança disparada do Grupo 3. Soma agora 12 pontos e ostenta um aproveitamento de 100% nesta fase de grupos. O resultado desta noite beneficiou o São Paulo, que pode consolidar a segunda colocação da chave caso vença o Arsenal de Sarandi, nesta quinta.

Na altitude de La Paz, o Atlético ficou aquém do esperado e não conseguiu repetir o bom desempenho dos jogos anteriores. Mas fez valer a eficiência do seu ataque no início do jogo, com o oportunismo de Diego Tardelli, autor do primeiro gol, aos 9 minutos. Sem inspiração e cansado, caiu de rendimento no segundo tempo e precisou contar com um gol contra para chegar à vitória.

O Atlético volta a campo pela Libertadores somente em abril. O rival será o Arsenal de Sarandi, no dia 3, no Independência. Pelo Campeonato Mineiro, o time de Cuca faz o clássico local com o América, no domingo.

O JOGO

Ansioso pela vaga nas oitavas, o Atlético acelerou nos minutos iniciais e não se intimidou com a altitude de 3.600 metros de La Paz. O time brasileiro se mostrou mais ofensivo e criou as primeiras chances de gol. Aos 7, Réver já cabeceava com perigo, após cobrança de escanteio. O goleiro Vaca fez a defesa.

Dois minutos depois, Jô investiu pela esquerda, entrou na área e deixou o goleiro no chão. Com o gol vazio, teve tranquilidade para levantar a bola na cabeça de Diego Tardelli, que não perdoou: 1 a 0. Embalado, o Atlético quase ampliou aos 13, em finalização perigosa de Bernard.

Mas, aos poucos, os brasileiros começaram a reduzir o ritmo. Demonstrando certo cansaço, dado o ar rarefeito da capital boliviana, o time recuou e abriu espaço ao The Strongest. Sem hesitar, os anfitriões foram para o ataque e passaram a desperdiçar boas chances.

Foram dois chutes seguidos aos 23 e outra boa chance no minuto seguinte. Victor espalmou e afastou o perigo. A pressão acabou dando resultado aos 43. Cristaldo acertou chute perigoso de longe, o goleiro atleticano deu rebote e Reina só empurrou para as redes.

Motivado pelo empate, o time da casa cresceu no segundo tempo e manteve a pressão sobre a defesa atleticana, que se segurava como podia. Aos 10, o The Strongest desperdiçou duas chances seguidas dentro da área. Em uma delas, Leonardo Silva desviou a bola em cima da linha.

Cauteloso, o Atlético aceitou o domínio do anfitrião e resumiu seu jogo aos contra-ataques. Na melhor chance, Diego Tardelli recebeu lançamento pela direita, invadiu a área e cruzou rasteiro para conclusão de Jô. O atacante só não marcou porque o marcador entrou de carrinho e fez desvio sutil, para fora, aos 24 minutos.

Na base do contra-ataque, o Atlético acabou buscando o gol da vitória aos 37. Serginho disparou pela direita e cruzou rasteiro. Assustado, o zagueiro Méndez se preocupou em marcar Ronaldinho, na sua cola, e acabou completando contra as próprias redes.

THE STRONGEST 1 x 2 ATLÉTICO-MG

THE STRONGEST - Daniel Vaca; Diego Bejarano, Marcos Barrera, Luis Méndez e Jair Torrico; Alejandro Chumacero, Walter Veizaga (Ramallo), Nelvin Solíz e Ernesto Cristaldo (Melgar); Pablo Escobar e Harold Reina. Técnico: Eduardo Villegas.

ATLÉTICO-MG - Victor; Marcos Rocha, Réver, Leonardo Silva e Junior Cesar (Richarlyson); Pierre, Leandro Donizete, Bernard (Serginho) e Ronaldinho Gaúcho; Diego Tardelli (Luan) e Jô. Técnico: Cuca.

GOLS - Diego Tardelli, aos 9, e Reina, aos 43 minutos do primeiro tempo. Méndez (contra), aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcos Rocha, Bejarano, Torrico, Escobar.

ÁRBITRO - Julio Quintana (Paraguai).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Hernando Siles, em La Paz (Bolívia).