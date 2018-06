Atlético-MG vence e se classifica à segunda fase da Copa SP; Cruzeiro tropeça

Mais dois times garantiram a classificação antecipada para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior neste domingo, quando se encerrou a segunda rodada. O Atlético Mineiro ganhou do Rio Branco-ES e "levou junto" o Audax-SP. Por outro lado, o Cruzeiro tropeçou e ainda não está classificado. Restam apenas mais oito vagas.

+ Nomes e apelidos bizarros da Copinha

No estádio José Liberatti, em Osasco (SP), o Rio Branco teve a chance de abrir o placar no finalzinho do primeiro tempo, mas Hugo cobrou pênalti para fora. O castigo veio na etapa final e em apenas quatro minutos o Atlético Mineiro garantiu a vitória. Alerrandro abriu o placar aos 26 minutos e Welinton ampliou, ambos aproveitando cruzamento.

Com esse resultado, o Atlético Mineiro chegou aos mesmos seis pontos que o Audax - goleou o União Barbarense, por 4 a 1, na preliminar - e está na liderança do Grupo 23, graças ao saldo de gols (6 contra 4). Ambos se enfrentam nesta quarta-feira para ver quem fica com o primeiro lugar.

Outros dois clubes também garantiram a classificação para a segunda fase neste domingo. O São Carlos-SP ganhou do Confiança-SE por 2 a 1, enquanto que o Sport bateu o São Raimundo-RR também por 2 a 1. Paulistas e pernambucanos estão empatados com seis pontos, dividindo a liderança do Grupo 18.

Já o Cruzeiro levou a decisão para a última rodada depois de perder para o Nova Iguaçu-RJ por 1 a 0, no estádio Sócrates Stamato, em Bebedouro (SP). Na vice-liderança do Grupo 12, o time mineiro tem três pontos e nesta terça-feira faz um duelo direto contra a Internacional, de Bebedouro, que vem logo atrás, com dois.

Atlético Mineiro e Audax se juntaram a outros 24 times que haviam se classificado à segunda fase. São eles: Corinthians, Ferroviária-SP, Avaí, Internacional-RS, São Paulo-SP, Botafogo-SP, América-MG, Portuguesa, Votuporanguense-SP, Atlético Paranaense, Novorizontino-SP, Santos, Penapolense-SP, Ponte Preta, Botafogo-RJ, Londrina, Ituano-SP, Vila Nova, São Bernardo, Ceará, Taubaté-SP, Palmeiras, Santo André e São Paulo-AP.

Confira os jogos pela 2.ª rodada da Copa São Paulo:

Internacional-SP (Bebedouro) 1 x 1 Batatais-SP

São Carlos-SP 2 x 1 Confiança-SE

Itapirense-SP 2 x 2 Volta Redonda-RJ

Audax-SP 4 x 1 União Barbarense-SP

Nova Iguaçu-RJ 1 x 0 Cruzeiro-MG

São Raimundo-RR 1 x 2 Sport-PE

Estanciano-SE 2 x 3 Fortaleza-CE

Rio Branco-ES 0 x 2 Atlético-MG