Atlético-MG 'vence' Flamengo e fecha com André

Suspenso pelo STJD por criticar o árbitro do jogo contra o Barueri, pela Copa do Brasil, Kalil não pode falar como presidente do Atlético-MG. Por isso, disfarçou: "Estou suspenso pelo STJD, mas fiquei sabendo que o André é do Atlético-MG", escreveu.

André, de apenas 20 anos, ganhou projeção no primeiro semestre do ano passado, quando formou o quarteto ofensivo do Santos ao lado de Robinho, Neymar e Ganso. Já no verão europeu, chegou ao Dínamo de Kiev, onde não repetiu as boas atuações. Após seis meses, foi emprestado ao Bordeaux, da França, mas também não foi bem por lá.

Na Europa, participou de 17 jogos oficiais e não marcou nenhum gol. A última vez que ele balançou às redes foi em 30 de maio do ano passado, pelo Santos, num clássico contra o Corinthians.

André chega para tentar resolver os problemas ofensivos do Atlético-MG. O Flamengo também tinha interesse na contratação dele, mas os mineiros acabaram vencendo a disputa. Restou ao time carioca a contratação de Jael, que rescindiu com a Portuguesa nesta tarde.