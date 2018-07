Atlético-MG vence jogo-treino com gol de Danilinho O Atlético-MG realizou nesta sexta-feira o seu primeiro jogo-treino de 2012. Na Cidade do Galo, a equipe alvinegra recebeu o Villa Nova-MG e venceu por 3 a 2. Os titulares jogaram apenas na primeira etapa, vencida pelo Atlético por 1 a 0, com um gol do estreante Danilinho.