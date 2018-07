Atlético-MG vence jogo-treino contra angolanos com três gols de André

O treinador começou o jogo-treino escalando Giovanni; Patric, Tiago, Edcarlos e Emerson Conceição; Pierre, Josué, Cárdenas e Maicosuel; Cesinha e Jô. Depois do intervalo, Levir trocou quase toda a equipe e colocou em campo a seguinte formação: Uilson; Carlos César, Jesiel, Emerson e Patric; Lucas Cândido, Danilo Pires, Dodô e Maicosuel; Cesinha e André.

O centro das atenções foi o estreante Cárdenas, que ainda espera ser regularizado para fazer sua primeira partida oficial com a camisa do Atlético, mas o colombiano acabou ofuscado por André. O atacante entrou no intervalo e marcou três vezes, deixando para trás também Jô e Maicosuel, que anotaram um gol cada.

Um dos últimos reforços anunciados pelo Atlético, Cárdenas espera ser inscrito no Boletim Informativo Diário da CBF para entrar em campo no fim de semana. Se regularizado, ele deve ter chance contra o Democrata, de Governador Valadares, sábado, no Independência.