Atlético-MG vence o Figueirense em casa e cola no vice-líder Flamengo

Com as atenções divididas entre duas competições, o Atlético Mineiro poupou alguns atletas na sua partida neste domingo pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim conseguiu voltar a vencer no Estádio Independência, superando o Figueirense por 3 a 0. Os gols foram marcados por Otero, Júnior Urso e Fred.

O resultado cola o Atlético-MG, agora com 59 pontos, no Flamengo, o segundo colocado. O time carioca empatou com o Corinthians em 2 a 2 e tem 61 pontos. Um dos jogadores poupados pelo Atlético foi Robinho, que só entrou em campo aos 37 minutos do segundo tempo em substituição a Otero. O Figueirense segue com 32, na 18ª posição, na zona do rebaixamento.

O time mineiro abriu o placar aos 15 minutos, com Otero cobrando falta da intermediária. A bola partiu com muito efeito, mas o goleiro do Figueirense falhou no lance.

Otero tentou fazer seu segundo na noite aos 28 minutos, novamente em chute de longa distância, mas Gatito, dessa vez, pegou. Aos 31, o Figueirense tentou responder. Rafael Silva avançou para a grande área e dividiu a bola com Victor. Os jogadores catarinenses pediram pênalti. O juiz mandou a partida seguir.

Apesar de estar na frente no placar, o Atlético apresentou rendimento aquém do que costuma apresentar no Independência. Aos 39 minutos, Rafael Silva recebe sozinho na área e perdeu a chance de empatar a partida.

O time da casa seguiu encontrando dificuldades para armar jogadas no segundo tempo. O Figueirense, por sua vez, tocava a bola mas também não ameaçava o gol de Victor, que só foi exigido aos 18 minutos. E não decepcionou. Ferrugem cruzou da direita e Jackson Caucaia chutou praticamente da marca do pênalti. O goleiro atleticano fez excelente defesa.

A partir desse lance o jogo melhorou. Aos 24 minutos, Carlos Cesar cruzou, Fred matou no peito mas chutou para fora. O Figueirense respondeu no minuto seguinte com Rafael Silva, que recebeu e chutou antes de interceptação de Victor. Gabriel deu um carrinho e evitou o empate.

O Atlético marcou o segundo aos 42 minutos, com Júnior Urso, que recebeu de Robinho e não desperdiçou. E aí a porteira definitivamente foi aberta. Fred, aos 44 minutos, fez o terceiro, depois de passe de Cazares. Josa foi expulso por reclamação depois do lance.

Assim, o Atlético se aproveitou dos últimos resultados ruins do Flamengo e está mais próximo do clube carioca, que será seu rival no próximo sábado, no Independência às 16h30. Já a equipe de Santa Catarina, também no sábado, recebe o Grêmio no Orlando Scarpelli, às 19h30. Antes, na próxima quarta-feira, o Atlético visita o Inter, no Beira-Rio, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 3 x 0 FIGUEIRENSE

ATLÉTICO-MG - Victor, Carlos César, Gabriel, Erazo e Leonan (Fábio Santos); Leandro Donizete, Júnior Urso e Cazares; Clayton (Luan), Otero (Robinho) e Fred. Técnico: Marcelo Oliveira.

FIGUEIRENSE - Gatito; Ayrton, Marquinhos, Werley e Marquinhos Pedroso; Josa, Ferrugem, Jackson Caucaia (Elvis) e Bady (Everton Santos); Lins (Bruno Alves) e Rafael Silva. Técnico: Marquinhos Santos.

GOLS - Otero, aos 15 minutos do primeiro tempo; Júnior Urso, aos 42 minutos do segundo tempo; Fred, aos 44 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Grazianni Maciel Rocha (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Josa, Jackson Caucaia, Otero, Clayton e Marquinhos.

CARTÕES VERMELHOS - Werley e Josa.

PÚBLICO - 14.615.

RENDA - R$ 247.750.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte.