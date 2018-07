Atlético-MG vence o Linense por 3 a 1 e avança na Copa São Paulo

LINS - O Atlético Mineiro carimbou a sua vaga na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vencer o Linense, por 3 a 1, neste domingo à tarde, no Estádio Gilbertão, em Lins, pelo Grupo D. O time de Belo Horizonte, vice-campeão da primeira Copa do Brasil Sub-20, no fim do ano passado, agora vai enfrentar o Figueirense, que liderou o Grupo C.

Na classificação final do Grupo D, o Atlético ficou com sete pontos, seguido pelo Linense, com seis. O Noroeste acabou em terceiro, com quatro pontos, ao vencer o Rio Preto, por 3 a 1, na preliminar. O time de São José do Rio Preto não pontuou e terminou na lanterna.

A vitória atleticana não foi tão fácil. O time mineiro abriu 2 a 0 no primeiro tempo, com gols de Dodô e Élder. O Linense reagiu no segundo tempo, diminuindo aos 30 minutos com Roncone. Depois disso, o time paulista foi todo pressão em busca do empate que lhe daria a vaga. Aos 46 minutos, num pênalti bastante contestado pelos donos da casa, Rafael fez o terceiro gol atleticano.