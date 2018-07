Atlético-MG vence, se consolida em 3º e aumenta drama do Internacional

Em posições antagônicas na tabela do Campeonato Brasileiro, Atlético-MG e Internacional jogaram neste domingo no estádio Independência, em Belo Horizonte, ambos precisando desesperadamente da vitória. O time mineiro para se manter na luta pelo título. A equipe de Porto Alegre, por sua vez, para ganhar mais fôlego na luta contra rebaixamento. E deu o time da casa, que venceu por 3 a 1, se consolidou ainda mais na terceira posição, com 49 pontos, e se manteve a quatro de diferença para o Flamengo, o segundo colocado. Para completar, agora está quatro à frente do Santos, o quarto colocado, que no último sábado foi derrotado pelo Sport em Recife.

Já o Internacional permaneceu com 27 pontos e aumentou o seu drama na zona do rebaixamento, pois agora está quatro atrás do Figueirense, primeira equipe fora da zona de degola e justamente o próximo rival do time colorado, no próximo sábado, às 21 horas, no Beira-Rio. Fred, Clayton e Lucas Pratto fizeram para o Atlético no confronto desta noite de domingo. Rodrigo Ferrareis marcou para a equipe gaúcha.

A partida foi válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim como no jogo de sábado entre América-MG e Botafogo, com vitória por 1 a 0 do time mineiro, o Independência apresentou queda de energia. A justificativa da Cemig, estatal de eletricidade no Estado, são as chuvas em Minas. A falta de luz ocorreu antes do início da partida e durou cerca de 10 minutos.

Assim como o Inter, o Atlético vai voltar a campo pelo Brasileirão no próximo sábado. Vai a Campinas enfrentar a Ponte Preta em partida marcada para as 16h30 no Moisés Lucarelli. Antes disso, porém, o time irá atuar na Copa do Brasil diante do Juventude, quarta-feira, às 19h30, no Mineirão, pelo duelo de ida das quartas de final.

O JOGO

Em partida equilibrada, o Atlético foi o primeiro a chegar ao ataque neste domingo. Cazares, logo no primeiro minuto, cruzou da direita e Robinho chutou da entrada da área. Danilo Fernandes buscou no canto esquerdo. Aos cinco minutos, a resposta do time gaúcho veio em chute de Gustavo Ferrareis de longe. Victor colocou para escanteio.

O Atlético abriu o placar aos 14 minutos, com Fred, depois de cruzamento da esquerda de Robinho. O atacante cabeceou e o goleiro defendeu, mas deu rebote e a bola voltou para o goleador atleticano, que na segunda oportunidade colocou pra dentro.

O ritmo do jogo diminui depois do gol. Mas, aos 27 minutos, o Atlético fez o segundo, com Clayton. O jogador recebeu de Fred e chegou a perder a bola para Ceará. O lateral, porém, não conseguiu o domínio e o jogador atleticano chutou no canto direito, sem chances para Danilo Fernandes.

Pressionado, o Internacional diminuiu aos 30 minutos com Gustavo Ferrareis de voleio, depois de lateral cobrado por Ceará e desvio de Aylon de cabeça. Gustavo Ferrareis, por sua vez, por pouco não empatou aos 43 minutos, em chute pra fora, mas com perigo.

Se o Atlético foi o primeiro a chegar na etapa inicial, a situação se inverteu no segundo tempo. Alex chutou da entrada da área e Victor pegou. O Internacional voltou melhor que o Atlético dos vestiários. Alex tentou de novo aos 12 minutos, mas para fora. Aos 19 minutos, os jogadores do Atlético pediram pênalti depois de chute de Robinho que parou em William. O juiz mandou o jogo seguir.

E o Internacional foi aumentando a pressão sobre o Atlético. Aos 26 minutos, William cobrou falta por cima do gol de Victor. Alex chegou com perigo aos 33 minutos, mas chutou longe da meta alvinegra.

O empate do Internacional parecia estar amadurecendo, mas foi o Atlético que marcou novamente. Pratto, aos 35 minutos, tabelou com Dátolo e ampliou para o time da casa para alívio da torcida atleticana no Horto. Pratto desperdiçou outra chance aos 42 minutos, chutando para fora ao receber passe de Robinho. Fim de jogo, e o Atlético mantém a esperança do título.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 3 X 1 INTERNACIONAL

ATLÉTICO-MG - Victor; Carlos César (Patric), Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Rafael Carioca e Júnior Urso; Clayton, Cazares (Dátolo) e Robinho; Fred (Lucas Pratto). Técnico: Marcelo Oliveira.

INTERNACIONAL - Danilo Fernandes; William, Paulão, Ernando e Ceará; Fernando Bob, Rodrigo Dourado, Alex (Anderson) e Gustavo Ferrareis; Eduardo Sasha (Valdívia) e Aylon (Brenner). Técnico: Celso Roth.

GOLS - Fred, aos 14, Clayton, aos 27, e Gustavo Ferrareis, aos 30 minutos do primeiro tempo; Lucas Pratto, aos 35 do segundo.

ÁRBITRO - Péricles Bassols Pegado Cortez (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Fernando Bob, Rafael Carioca, Alex e Clayton.

PÚBLICO - 20.311 torcedores.

RENDA - R$ 454.475,00.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).