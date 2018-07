Atlético-MG vence Sport, se reabilita e mantém vivo o sonho do título

Em jogo fraco, com as duas equipes sem seus principais goleadores, o Atlético-MG venceu o Sport por 1 a 0, na noite desta quinta-feira, em partida no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O placar mínimo foi bem diferente do registrado na partida de primeiro turno, quando as duas equipes empataram em 4 a 4 no Recife.

Agora com 45 pontos, na terceira posição na tabela, o Atlético manteve vivo o sonho do título, pois está a três do líder Palmeiras, que na última quarta-feira empatou por 1 a 1 com o Flamengo, o segundo colocado na competição, com 47. Para a equipe mineira, a vitória também significou a reabilitação após a derrota por 4 a 2 sofrida diante do Fluminense, fora de casa, na última segunda-feira.

O gol do time mineiro foi marcado por Júnior Urso. O Sport permanece com 30 pontos e segue sem conseguir se distanciar da zona de rebaixamento. A equipe pernambucana jogou com um a menos depois da expulsão do goleiro Magrão, quando ainda faltavam quase dez minutos para o fim do primeiro tempo.

Robinho, artilheiro do Campeonato Brasileiro ao lado do palmeirense Gabriel Jesus, com 11 gols cada, não foi relacionado sequer para o banco do Atlético por desgaste físico. Pelo Sport, Diego Souza, com nove gols na competição, ficou fora por ter sido expulso na partida da rodada anterior, o clássico contra o Santa Cruz, na Ilha do Retiro, vencido pelo rubro-negro de virada por 5 a 3.

Sem Robinho, os homens de frente do Atlético eram Fred, muito marcado, e Pratto, também mal na partida, que perdeu gol aos 15 minutos de jogo cara a cara com Magrão. O goleiro abafou o chute do argentino. Aos 36 minutos, o guarda-metas do Sport foi expulso ao cortar com as mãos toque por cima de Clayton.

Aos 2 minutos do segundo tempo, Fábio Santos cruzou e a bola passou por toda a grande área até ser dominada por Clayton, que ajeitou e chutou. O tiro, no entanto, saiu pela lateral, no lance mais bizarro da partida. E, se o ataque não ia bem, o jeito foi resolver com um volante.

Aos 12 minutos, Júnior Urso recebeu de Otero e, de fora da área, bateu rasteiro sem chances para Agenor. Aos 24 minutos, Fred foi acionado por Rafael Carioca e chutou no travessão, em seu melhor lance na partida. Aos 40 minutos, o Sport chegou com Vinícius Araújo, mas em impedimento.

A equipe visitante teve ainda outra boa oportunidade aos 43 minutos, novamente com Vinícius Araújo. Victor defendeu. Apesar do sufoco, o time mineiro segurou o resultado e mantém a esperança de título. A equipe volta a campo no domingo para o clássico contra o Cruzeiro, no Mineirão, às 16h. O Sport recebe o Coritiba na Ilha do Retiro, também no domingo, às 18h30.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 1 X 0 SPORT

ATLÉTICO-MG - Victor; Marcos Rocha (Erazo), Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Rafael Carioca, Júnior Urso, Otero (Carlos Eduardo), Clayton (Cazares) e Pratto; Fred. Técnico: Marcelo Oliveira

SPORT - Magrão; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Rodney Wallace; Paulo Roberto, Neto Moura, Everton Felipe (Agenor), Gabriel Xavier e Rogério (Apodi); Ruiz (Vinícius Araújo). Técnico: Oswaldo de Oliveira

GOL - Júnior Urso, aos 12 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Thiago Duarte Peixoto (SP).

CARTÃO AMARELO - Samuel Xavier.

CARTÃO VERMELHO - Magrão.

PÚBLICO - 11.389 torcedores.

RENDA - R$ 382.580,00.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).