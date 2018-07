Atlético-MG viaja com 14 jogadores e sem Dorival

O Atlético Mineiro decidiu priorizar a luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e deixou o confronto com o Independiente Santa Fé, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, em segundo plano. Assim, a equipe viaja para a Colômbia com apenas 14 jogadores e sem o técnico Dorival Júnior.

No jogo de quarta-feira, em Bogotá, o Atlético será dirigido pelo auxiliar Ivan Izzo. E a equipe terá apenas três jogadores no banco de reservas. Eles serão, provavelmente, o goleiro Aranha, o atacante Jheimy e o zagueiro Cáceres.

Além disso, apenas dois jogadores que foram titulares na vitória por 2 a 0 sobre o Avaí - o goleiro Renan Ribeiro e o lateral-esquerdo Fernandinho, que foi escalado no meio-de-campo -, vão atuar na Colômbia.

Enquanto os 14 jogadores seguem nesta segunda-feira para a Colômbia, o técnico Dorival Junior prepara o restante do grupo para o clássico de domingo contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, em Uberlândia.

Como venceu o primeiro jogo contra o Independiente Santa Fé por 2 a 0, o Atlético pode perder por um gol de diferença ou até por dois, desde que marque na casa do adversário, para avançar às quartas de final da Copa Sul-Americana. Vitória do time colombiano por 2 a 0 leva a decisão para os pênaltis.

Confira a lista de jogadores relacionados para o jogo entre Atlético e Independiente Santa Fé:

Goleiros: Aranha, Renan Ribeiro

Laterais: Diego Macedo, Fernandinho

Zagueiros: Cáceres, Jairo Campos, Lima

Volantes: Alê, Diney, Fabiano

Meia: Edison Mendez

Atacantes: Jheimy, Neto Berola, Ricardo Bueno