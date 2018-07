Atlético-MG viaja com elenco completo para jogo em Salvador

Mesmo sem tempo para treinar o time antes da partida contra o Bahia, nesta terça-feira, na Fonte Nova, o técnico Levir Culpi decidiu levar o elenco completo do Atlético Mineiro a Salvador. Só ficaram de fora da lista de relacionados pelo treinador os jogadores machucados, casos de Léo Silva, Rever e Emerson, além de Jô, afastado.

O Atlético jogou no sábado à noite contra a Chapecoense, em Belo Horizonte, e tem apenas três dias até a partida contra o Bahia. No domingo o elenco folgou e, nesta segunda, fez apenas treino regenerativo. Apenas quem não jogou no sábado fez trabalho técnico. Levir não revelou se vai deixar alguns dos titulares no banco.

Caso decida levar a campo força máxima, o Atlético deve enfrentar os baianos com: Victor; Marcos Rocha, Edcarlos, Jemerson e Douglas Santos; Josué, Dátolo, Luan e Guilherme; Diego Tardelli e Carlos.

CONFIRA A LISTA DE RELACIONADOS: