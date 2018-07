Atlético-MG viaja com força máxima para seu 3º jogo na Libertadores

Sem desfalques, o técnico Diego Aguirre relacionou 20 jogadores para o duelo. O que mais chamou a atenção foi mais uma vez a ausência do atacante Thiago Ribeiro, que também não havia sido relacionado para o compromisso anterior, diante do Tombense, pelo Campeonato Mineiro.

No último fim de semana, Aguirre optou por escalar o Atlético com o trio ofensivo formado por Luan, Lucas Pratto e Robinho. E as suas primeiras opções para substituí-los vem sendo Hyuri e o lateral-direito Patric, que já atuou diversas vezes improvisado no setor ofensivo.

Com seis pontos somados nas duas primeiras rodadas, o Atlético lidera o Grupo 5 da Libertadores e espera conquistar novo resultado positivo para encaminhar a sua classificação às oitavas de final. No ano passado, o Colo Colo também estava na chave do time mineiro no torneio continental e se deu melhor na partida disputada no Chile ao vencer por 2 a 0.

Confira a lista de relacionados do Atlético para o duelo com o Colo Colo:

Goleiros: Victor, Giovanni

Laterais: Marcos Rocha, Carlos César, Patric, Douglas Santos

Zagueiros: Leonardo Silva, Erazo, Edcarlos, Tiago

Volantes: Leandro Donizete, Rafael Carioca, Júnior Urso, Eduardo

Meias: Cazares, Dátolo

Atacantes: Luan, Lucas Pratto, Robinho, Hyuri