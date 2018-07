Atlético-MG vira sobre o Sport e ainda sonha com título nacional

BELO HORIZONTE - O Atlético venceu o Sport por 2 a 1 numa virada sensacional na tarde deste domingo, no Independência, em Belo Horizonte, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de ficar até 30 minutos do segundo tempo atrás no placar, o time mineiro conseguiu empatar e arrancar forças, empurrado pela torcida, para chegar ao gol da vitória, já nos acréscimos, aos 46 minutos.

No último lance do jogo, após cruzamento da esquerda, Carlos César cortou com a mão dentro da área. Poderia ser o pênalti que ajudaria o Sport a empatar o jogo, mas o árbitro nada marcou, para desespero dos pernambucanos.

O time mineiro, que passou provisoriamente o Grêmio e assumiu o segundo lugar, agora soma 59 pontos, seis a menos que o líder Fluminense. O Sport permanece com 27 pontos, a oito do Bahia, o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

"Uma equipe que quer brigar pelo titulo tem que ganhar partidas dessa forma. Se não dá na técnica, vamos na raça", disse Ronaldinho Gaúcho. Mais relaxado depois da vitória, ele aproveitou para elogiar a torcida. "Essa torcida é maravilhosa. No ano mais difícil da minha carreira, essa torcida me abraçou", desabafou o craque.

Autor dos dois gols do Atlético-MG, Leonardo havia entrado no lugar de Jô, contundido. Ele comemorou muito sua performance. "A equipe batalhou até o fim e estava faltando um pouco de sorte. Foi na raça mesmo. Graças a Deus eu pude fazer os gols", disse ele.

O jogo começou melhor para o Sport, que marcou logo aos 15 minutos do primeiro tempo, com Hugo aproveitando de cabeça a cobrança de escanteio feita por Cicinho. O Atlético sentiu o gol. Mesmo partindo para cima do Sport, a equipe errava muito. Aos 34 minutos, Ronaldinho Gaúcho se irritou quando Marcos Rocha invadiu a área e, em vez de cruzar para ele, chutou longe do gol. Um dos mais nervosos em campo, Ronaldinho também bateu boca com Tobi após uma trombada dos dois.

No segundo tempo o Atlético-MG voltou melhor, mas ainda errando muito nas finalizações. Aos 30 minutos, Ronaldinho lançou com perfeição e Leonardo marcou de cabeça. O jogo ficou aberto e dramático no final, já que o empate não interessava a nenhum dos dois times. O Sport perdeu Hugo, expulso. Aos 46 minutos, Leonardo recebeu de Bernard e virou, levando a torcida à loucura.

Os jogadores e comissão técnica do Sport protestaram muito contra a arbitragem. Eles queriam um pênalti no último lance do jogo, quando a bola bateu na mão de Carlos César. O diretor de futebol do time, Guilherme Beltrão, chegou a chamar o árbitro Flávio Rodrigues Guerra de "bandido" e canalha".

Na próxima rodada, quarta-feira, o Atlético-MG vai à Vila Belmiro enfrentar o Santos, às 22h, desta quarta-feira. O Sport pega a Ponte Preta, na Ilha do Retiro, às 21h.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG 2 x 1 SPORT

ATLÉTICO-MG - Giovanni; Marcos Rocha (Carlos César), Rafael Marques, Leonardo Silva e Júnior César; Pierre, Leandro Donizete, Ronaldinho e Escudero (Neto Berola); Jô (Leonardo) e Bernard

Técnico - Cuca

SPORT - Magrão; Cicinho (Renato), Aílson, Diego Ivo e Renê (Reinaldo); Tobi, Rithelly (Willians), Renan Teixeira e Hugo; Gilsinho e Felipe Azevedo

Técnico - Sérgio Guedes

GOLS - Hugo, aos 15 minutos do primeiro tempo. Leonardo, aos 30 e aos 46 minutos do segundo tempo

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues Guerra (SP)

CARTÕES AMARELOS - Renê, Magrão, Willians e Júnior César

CARTÃO VERMELHO - Hugo

RENDA - Não disponível

PÚBLICO - 14.265 pagantes

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)