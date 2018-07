Atlético-MG visita Ipatinga no primeiro jogo da final Atlético-MG e Ipatinga iniciam neste domingo, a partir das 16 horas, no Vale do Aço, a decisão do Campeonato Mineiro. No Estádio Ipatingão, o técnico Vanderlei Luxemburgo comandará pela primeira vez o Atlético em uma partida de final. Contratado no fim do ano passado, o consagrado treinador chegou ao clube prometendo títulos. Agora, já tem sua chance.