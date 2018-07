Atlético-MG visita o Inter em busca da 1ª vitória com Marcelo Oliveira O Atlético Mineiro vive uma situação complicada no Campeonato Brasileiro. O time só conseguiu vencer na estreia da competição, vem de derrota no clássico para o Cruzeiro e está na zona de rebaixamento. Para reagir, precisa vencer nesta quinta-feira, às 19h30, o Internacional, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela oitava rodada.