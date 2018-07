Atlético-MG visita o São Paulo para manter fio de esperança de título nacional O Atlético Mineiro visita o São Paulo nesta quinta-feira, às 22 horas, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 35.ª rodada, com o objetivo de manter o fio de esperança que lhe resta de título no Campeonato Brasileiro. Para seguir com chances por mais uma rodada, precisa vencer a partida e torcer para que o Corinthians não vença o Vasco na mesma data e horário, no Rio.