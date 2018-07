Atlético-MG visita o Sport no Recife e mantém a caça ao líder Corinthians

O time pernambucano vem de três vitórias consecutivas em seus domínios, enquanto que o mineiro conquistou apenas um triunfo nos últimos quatro confrontos longe de casa - empates contra o Cruzeiro (1 a 1) e o lanterna Joinville (2 a 2), derrota para o Santos (4 a 0) e vitória sobre o Coritiba (3 a 0).

Se tudo der certo, o Atlético pode terminar a rodada a dois pontos do líder. Para isso, precisa vencer o Sport e torcer para uma derrota do Corinthians contra o Atlético Paranaense, fora de casa. O técnico Levir Culpi evita se preocupar com outros adversários e faz mistério para confundir os pernambucanos. Certo apenas é que ele ainda não poderá contar com o atacante Luan, suspenso, e o meia Dátolo, que ainda se recupera de um corte na coxa e não foi relacionado para a partida.

Para a vaga no ataque, o mais provável é que o treinador improvise Patric, lateral-direito de origem, mas que também pode atuar pelas pontas no setor ofensivo. No lugar de Dátolo, Thiago Ribeiro continua entre os titulares. Outra dúvida que o treinador deixou no ar é a presença do lateral-esquerdo Douglas Santos, que voltou da seleção brasileira e pode ser preservado por conta do desgaste físico.