Atlético-MG visita São Paulo para acabar com fase ruim e sair do rebaixamento

O Atlético-MG visita o São Paulo neste domingo, às 16 horas, no estádio do Morumbi, na tentativa de deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time mineiro vem de duas derrotas consecutivas na competição e precisa da vitória para se reabilitar.

O técnico Roger Machado não fez mistérios sobre a escalação. Confirmou a permanência do zagueiro Felipe Santana, apesar da falha cometida no lance que originou o gol da vitória do Atlético-PR por 1 a 0 na última quarta-feira, em Belo Horizonte.

Também informou que Cazares está de volta aos titulares após os dois jogos disputados pela seleção do Equador. Já Marcos Rocha e Fred, ainda vetados pelo departamento médico, serão substituídos respectivamente por Alex Silva e Rafael Moura. A única dúvida fica no meio-campo: o volante Yago foi relacionado e pode ganhar a posição de Valdívia.

Durante toda a semana, Roger tentou trabalhar também o lado psicológico dos jogadores, abalado com o início ruim de Brasileirão. No entanto, sabe que a única maneira de retomar a confiança dos atletas é com a volta do bom futebol.

"Temos que retomar as atuações que nos levaram a ter conquistas importantes como o título do Campeonato Mineiro, o primeiro lugar geral na (fase de grupos da) Libertadores e amostras importantes no Campeonato Brasileiro, que deram ao torcedor a sensação de que estávamos no caminho certo. Nesse momento, saiu do trilho. O que a gente quer, é recolocar no trilho", comentou o treinador.