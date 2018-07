Atlético-MG volta a poupar jogadores titulares no Brasileirão

O Atlético-MG recebe o Figueirense neste domingo, 16, às 19h30, no Independência, em Belo Horizonte, e deve entrar em campo com um time quase todo reserva. O técnico Levir Culpi não quis revelar a escalação para disputar a 34ª rodada do Brasileirão, mas ressaltou o cansaço dos jogadores por causa da disputa simultânea da Copa do Brasil.

Levir Culpi afirmou que ainda está "vendo a situação de alguns atletas" por causa do desgaste físico. Na última quarta-feira, o Atlético-MG venceu o rival Cruzeiro por 2 a 0, na primeira partida da final da Copa do Brasil - o jogo de volta será no próximo dia 26, dessa vez com mando do adversário.

De acordo com o técnico, essa sequência de jogos "dá mais problemas" para montar o time. "(Mas) não somos só nós. O Cruzeiro está numa situação muito parecida. É definir com firmeza, sem medo de errar", salientou Levir Culpi.

A dificuldade aumenta porque, além de disputar o título da Copa do Brasil, o Atlético-MG está brigando para entrar no G4 do Brasileirão. E precisa da vitória neste domingo para se manter vivo na disputa - mesmo porque, jogará em casa, assim como acontecerá na rodada seguinte, diante do Flamengo. "Nossa avaliação é de que os dois jogos são importantíssimos. Se conseguirmos os seis pontos, estaremos entre os quatro. O campeonato está aberto", observou Levir Culpi.

Na avaliação do técnico, mesmo poupando titulares, o time tem condição de fazer uma boa partida contra o Figueirense, principalmente por jogar em casa. No último dia 8, o Atlético-MG já venceu o Palmeiras por 2 a 0, no Pacaembu, com um grupo praticamente todo reserva. "Podemos montar um time que é capaz de vencer. Tem o fator torcida. Provavelmente, vamos mexer em algumas posições", declarou Levir Culpi, que sabe dois desfalques certo: Diego Tardelli, suspenso, e Maicosuel, lesionado, estão vetados.

Já pelo Figueirense, depois da vitória no clássico contra a Chapecoense na última rodada, a equipe ganhou um novo ânimo na luta contra o rebaixamento do Brasileirão. Mas sabe que precisa manter o embalo neste domingo, para não correr risco de voltar ao grupo dos quatro últimos colocados.

Antes da viagem para Belo Horizonte, o técnico Argel Fucks ainda tinha dúvida na escalação do time para encarar o Atlético-MG. "Tenho algumas possibilidades na cabeça. Independente disso, sabemos que teremos que lutar muito, pois se trata de mais um grande adversário. Mas posso garantir que vamos forte, pois temos um elenco bom para substituir os jogadores que estão ausentes", disse o comandante.

Desfalques certos, três jogadores considerados titulares nem viajaram com o grupo. O zagueiro Thiago Heleno e o meia Marco Antônio cumprirão suspensão por terceiro cartão amarelo, enquanto o meia Giovanni Augusto não joga por questões contratuais - está emprestado pelo próprio Atlético-MG.