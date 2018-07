Atlético-MG volta a preferir Mineirão para jogo contra Botafogo

Depois de contar com o apoio de mais de 34 mil torcedores para vencer o Corinthians no Mineirão na última quarta-feira, o Atlético Mineiro resolveu levar para o maior estádio de Belo Horizonte também seu próximo jogo como mandante no Brasileirão. Nesta quinta-feira, a diretoria já abriu a venda de ingressos para o duelo contra Botafogo, quinta-feira que vem.

Na tabela da competição, publicada no site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a partida, às 21h de quinta-feira, válida pela 12.ª rodada, ainda aparece marcada para o Independência. Mas a alteração para o Mineirão é definitiva.

Por enquanto, o Atlético fez quatro jogos no estádio este ano, exatamente seus quatro melhores públicos na temporada. Foram 46.415 pagantes na final do Campeonato Mineiro, 36.081 diante do Melgar pela Libertadores e 29.032 contra o Flamengo na Copa Sul-Minas-Rio.

No Independência, o clube só conseguiu superar a marca de 20 mil pagantes em quatro partidas, todas válidas pela Libertadores. O recorde lá é do jogo contra o São Paulo: 21.337 pagantes.