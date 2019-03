Atlético-MG x América-MG: como assistir ao vivo ao clássico mineiro

Atlético-MG e América-MG fazem o clássico da rodada em Minas Gerais e o jogo vale também a liderança do estadual. A partida acontece neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no Mineirão, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro.

Transmissão de Atlético x América

Atlético-MG x América-MG terá transmissão pela TV Globo (de Minas Gerais), pelo Premiere e minuto a minuto do Estado. O Atlético começa a rodada na liderança do Mineiro com 22 pontos e o América aparece logo abaixo, com 21.

Após a derrota para o Nacional-URU, a pressão em cima do trabalho de Levir Culpi é grande, já que o Atlético-MG também perdeu na estreia da Libertadores, por 1 a 0 para o Cerro Porteño. No estadual, porém, a campanha é muito boa e na última rodada, o Galo derrotou o Patrocinense por 1 a 0.

O América-MG só tem o Mineiro para se preocupar, depois de ser eliminado na Copa do Brasil pelo Juventude. A equipe comandada pelo experiente Givanildo Oliveira derrotou o Tupynambás por 2 a 0, no sábado passado, dia 9 de março.