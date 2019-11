Atlético-MG x Atlético-PR: como ver ao vivo

Atlético-MG e Athletico-PR se enfrentam nesta domingo, às 16h (horário de Brasília), no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão em tempo real do Estado e também é possível assistir na TV e online.

Atlético-MG x Athletico-PR terá transmissão na TV pela Globo para Minas Gerais e Paraná e online pelo site e aplicativo da emissora.

nformações das equipes

O Atlético-MG precisa pontuar para praticamente afastar de vez a ameaça do rebaixamento. O time mineiro tem 41 pontos e na rodada passada ficou no empate por 1 a 1 com o Fluminense. Já o Athletico-PR derrotou o Botafogo por 1 a 0 no último domingo e com o resultado chegou aos 53 pontos e o quinto lugar. Lembrando que a equipe paranaense já tem assegurada a classificação para a Libertadores do ano que vem, já que foi campeão da Copa do Brasil.