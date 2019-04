Atlético-MG x Avaí: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão 

Atlético-MG e Avaí se enfrentam neste sábado, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela primeira rodada do Brasileirão 2019.

Onde assistir Atlético-MG x Avaí?

A partida terá transmissão do SporTV. O Estadão também fará minuto a minuto do jogo.

Em crise, o Atlético-MG jogará em busca da reabilitação após cair para o Cruzeiro na decisão do Campeonato Mineiro e ser eliminado na Copa Libertadores com uma rodada de antecedência ao perder por 1 a 0 para o uruguaio Nacional na terça-feira.

O Avaí, por sua vez, está embalado pela conquista do título do Campeonato Catarinense no último domingo, quando venceu a Chapecoense na disputa de pênaltis após empate por 1 a 1 na Ressacada. A equipe catarinense volta à elite após conseguir o acesso ao terminar a Série B na terceira posição.