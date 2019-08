Atlético-MG x Bahia: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Brasileirão

Com a cabeça na Copa Sul-Americana, o Atlético-MG recebe o Bahia neste sábado, às 11h (horário de Brasília), no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Atlético-MG x Bahia terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, que também passará online a partida pelo site e aplicativo. O Estado vai fazer tempo real da partida.

O Atlético-MG inicia a rodada na quinta colocação, com 27 pontos, está na cola dos primeiros colocados. Flamengo, Palmeiras e São Paulo, que estão em 2º, 3º e 4º, respectivamente, aparecem com 30 pontos e o líder Santos tem 32.

Na rodada passada, perdeu em Curitiba para o Athletico-PR por 1 a 0, mas em seguida se recuperou ao derrotar o La Equidad por 2 a 1, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. A volta acontece na próxima terça-feira. Por isso, a tendência é que o time mineiro vá a campo neste sábado com uma formação mista ou reserva.

Já o Bahia aparece na 10ª colocação, com 21 pontos e vem de cinco jogos sem derrota, sendo quatro empates e uma vitória. Na última rodada, ficou no 1 a 1 com o Goiás, em casa. Um resultado positivo deixa a equipe baiana mais próxima de entrar no G-6, que tem o Corinthians como sexto colocado, com 27.