Atlético-MG x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Atlético-MG e Bahia jogam neste sábado, às 21h, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os mineiros buscam o resultado positivo para se manter no G-6 e os baianos tentam se aproximar dos primeiros colocados.

Atlético-MG x Bahia terá transmissão do Pay-per-view e acompanhamento ao vivo do Estado. O Atlético inicia a rodada na sexta posição, última que dá vaga para a próxima edição da Copa Libertadores. Na rodada passada, a equipe mineira derrotou o Paraná, fora de casa, por 1 a 0.

Quanto aos baianos, a vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, na última quarta-feira, praticamente assegurou a equipe na elite nacional e lhe deu esperança de entrar na briga por uma vaga para a Libertadores. O Bahia tem 44 pontos e ocupa o 10º lugar.

Escalações de Atlético-MG x Bahia

Atlético-MG: Víctor, Patric, Léo Silva, Maidana, Fábio Santos, Adilson, Elias, Luan, Cazares, Terans e Ricardo Oliveira.

Bahia: Douglas Friedrich; Bruno, Douglas Grolli, Lucas Fonseca e Léo; Gregore, Elton, Élber, Ramires e Vinícius; Edigar Junio