Atlético-MG x Boa Esporte: onde assistir ao vivo e horário da partida

Atlético-MG e Boa Esporte jogam neste domingo, às 17h (horário de Brasília), no estádio Independência, pela estreia de ambas as equipes no Campeonato Mineiro. Os dois clubes iniciam a temporada com suas torcidas desconfiadas sobre o que irão ver.

Atlético-MG x Boa Esporte terá transmissão do pay-per-view e acompanhamento em tempo real do Estado. O Atlético conta com importantes reforços para a defesa, casos, por exemplo de Igor Rabello e Rever, mas não chegou a fazer uma contratação de impacto. O técnico Levir Culpi chegou no fim do ano passado já para preparar a equipe visando a atual temporada.

O Boa Esporte reformulou seu time em comparação ao que foi rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro, no ano passado. Ficaram apenas três jogadores e o destaque da equipe é o meia Edenilson Bergonsi, que estava atuando no futebol da Sérvia.

São 12 clubes os participantes do Campeonato Mineiro nesta temporada. São eles: América, Atlético, Boa Esporte, Caldense, Cruzeiro, Guarani, Patrocinense, Tombense, Tupi, Tupynambás, URT e Villa Nova.

Veja os jogos da primeira rodada do Campeonato Mineiro

Sábado

16h30 Guarani x Cruzeiro

Domingo

11h Tupi x Tombense

11h Villa Nova x Tupynambás

11h Caldense x América

17h Atlético x Boa Esporte

17h Patrocinense x URT