Atlético-MG x Botafogo: escalações, onde assistir e horário

Atlético-MG e Botafogo se enfrentam neste sábado, às 19h (de Brasília), no estádio Independência com a partida tendo importância maior para o time mineiro, que luta para garantir sua vaga no G-6 do Campeonato Brasileiro.

Atlético-MG x Botafogo terá transmissão do Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. O Atlético inicia a rodada na sexta colocação, com 56 pontos e se vencer, garante a classificação para a pré-Libertadores do ano que vem. Na última rodada, a equipe mineira perdeu para o Santos por 3 a 2.

Já o Botafogo cumpre tabela. O clube carioca soma 51 pontos e está na nona colocação. Na rodada passada, derrotou o rebaixado Paraná por 2 a 1, no Engenhão.

Escalações Atlético-MG x Botafogo

Atlético-MG: Victor, Emerson, Leonardo Silva, Maidana e Fábio Santos; Galdezani, Elias, Luan, Cazares e Chará; Ricardo Oliveira

Botafogo: Gatito, Marcinho, Marcelo Benevenuto, Igor Rabello e Moisés; Matheus Fernandes, Gustavo Bochecha e Marcos Vinícius; Luiz Fernando, Pimpão e Kieza.