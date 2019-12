Atlético-MG x Botafogo: onde assistir ao vivo a partida pelo Brasileirão

Atlético-MG x Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h30 (horário de Brasília), no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro e com as duas equipes já em ritmo de fim de ano, tendo como objetivo, apenas a briga por uma vaga para a Copa Sul-Americana.

Atlético-MG x Botafogo: onde assistir na TV e online

O torcedor pode assistir ao duelo pelo canal Premiere e também pelo SporTV. Ambos canais passarão o jogo para todo o Brasil. Para o torcedor que quiser assistir online, a opção é através do site e do aplicativo SporTV Play e Premiere Play e o Estado fará transmissão em tempo real do confronto.

Informações das equipes

Sem chances de rebaixamento e de classificação para a Libertadores, Atlético e Botafogo entram em campo tendo como objetivo terminar o Brasileirão em uma boa posição e se classificar para a Copa Sul-Americana do ano que vem. Vão para o torneio continental os classificados entre 9º e 14º.

O Galo inicia a rodada na 13ª posição, com 45 pontos e na rodada passada derrotou o Corinthians por 2 a 1, em jogo disputado no Independência. Já o Botafogo perdeu em casa para o Internacional por 1 a 0 e com este resultado, ficou na 14ª posição, com 42 pontos.