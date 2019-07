Atlético-MG x Botafogo: onde assistir ao vivo e horário

Atlético-MG e Botafogo vão se enfrentar pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Independência, em Belo Horizonte, em jogo que determinará um representante brasileiro nas quartas de final do torneio continental, que dá ao campeão o direito de participar da próxima Libertadores.

Atlético-MG x Botafogo terá transmissão online do DAZN, pelo seu site e aplicativo. O Estado fará tempo real do jogo.

Após vencer o duelo de ida, no Engenhão, por 1 a 0, o Atlético-MG só precisa de um empate para avançar na Sul-Americana. E para sacramentar a classificação, o time espera ampliar a série invicta, hoje em cinco jogos na temporada - no último, empatou por 0 a 0 com o Goiás no Serra Dourada.

Uma torcida apaixonada, Minas Gerais está tomada, GAAAAALOOOOOO!!! É um time de massa... Amanhã o caldeirão vai ferver! Nos encontramos no Horto. Vamos, #Galo! ️ pic.twitter.com/lwkhTcVDeH — Atlético (@Atletico) July 30, 2019

O Botafogo precisa vencer por dois gols de vantagem ou por diferença de um, desde que marcando mais de uma vez, para avançar na Sul-Americana sem a necessidade dos pênaltis. O time carioca, porém, não ganha há cinco partidas e perdeu o clássico do último fim de semana para o Flamengo por 3 a 2.